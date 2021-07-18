فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً بفندق وسط كربلاء

2021/07/18 | 10:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً.وقالت المديرية في بيان، ان “فرق الدفاع المدني، انقذت 78 نزيل بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء […]

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