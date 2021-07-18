حرب كلامية بين بايدن وشركة فيسبوك

2021/07/18 | 11:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنهم يقتلون الناس انظروا الوباء الوحيد الذي لدينا هو بين غير المطعمين وهم يقتلون الناس منصات الوسائل مثل Facebook.

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