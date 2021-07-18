2021/07/18 | 11:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تستنفر جهودها لمكافحة "الحمى النزفية" والسيطرة على بؤرها في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تستنفر جهودها لمكافحة "الحمى النزفية" والسيطرة على بؤرها في ذي قار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تستنفر جهودها لمكافحة "الحمى النزفية" والسيطرة على بؤرها في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).