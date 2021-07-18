الطيران المدني يعلن استمرار الرحلات الجوية خلال أيام العيد

2021/07/18 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت سلطة الطيران المدني، الأحد، استمرار الرحلات الجوية خلال أيام عيد الأضحى.وقال المتحدث باسم السلطة، جهاد الديوان، في تصريحات صحفية له ، إن “الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لن تتوقف خلال أيام العيد”.وأضاف، أن “إدارة المطارات وشركات الطيران مستمرة بتقديم الخدمات للوافدين والمغادرين”.

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