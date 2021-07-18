فورد تستدعي حوالي 775 ألف سيارة

2021/07/18 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "فورد" يوم الجمعة إنها استدعت حوالي 775 ألف سيارة من طراز "إكسبلورير" الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة حول العالم بعد تقارير عن 6 إصابات تتعلق بعجلة القيادة في أمريكا الشمالية.

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