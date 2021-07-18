حاضر يستحضر الماضي-4 - سعيد مضيه

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه تقليص دور الثقافة مع تضخيم أجهزة الرقابةطرأت صعوبات مالية على الحزب فأصدر قرارا بوقف إصدار صحيفة الطليعة !! لم تجد قيادة حزب الشعب وسيلة لتوفير نفقات الحزب غير إغلاق المنبر الثقافي الوحيد للحزب!! وكان قد أغلق من قبل مجلة صوت الوطن ، التي تصدر بالخارج.



والمؤسي أن قواعد الحزب وكوادره لم تشعر بخسارة، فلم تعترض؛ عزوف شبه إجماعي عن المطالعة تفشي عزلة الرفاق عن الجمهور ؛ فلم يبرز دافع للتزود بمعارف ......





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