كيف تطمح الحدائق الإيطالية إلى تغيير اتجاه السياحة؟

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب المسافرون إلى إيطاليا بزيارة الريف بدلاً من مدن الفنون بعد الجائحة، وهناك أمل في أن يؤدي هذا الاتجاه الجديد إلى تغيير السياحة في البلاد إلى الأفضل.

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