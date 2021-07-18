الكعبي :سبب تلكؤ المشاريع هو الوضع الأمني والتمويل المالي

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الاحد ، ان”سبب تلكؤ المشاريع هو الوضع الأمني والتمويل المالي”.

وقال الكعبي في اجتماع عقده للوقوف على تداعيات اللسان الملحي والمشاريع في البصرة وحضره مراسل وكالة “خبر برس” (واخ): سأقف أمام المحكمة الاتحادية مدافعا عن الطعن بفقرة الخاصة بصندوق المحافظات المنتجة للنفط “، مؤكدا سأتبنى تشريع مشروع قانون صندوق المحافظات المنتجة للنفط”.

وأضاف الكعبي، أن “إمكانية الوزارات الاتحادية تفوق أضعاف المرات إمكانية المحافظات لاسيما في الجوانب الخدمية”، لافتاً الى أن “تلكؤ المشاريع بسبب الوضع الأمني والتمويل المالي”.

وطالب الكعبي “وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات المائية الاستثنائية خلال الشهرين الحالي، لتجاوز أزمة اللسان الملحي في البصرة”، مبينا ان” إمكانية الوزارات الاتحادية تفوق أضعاف المرات إمكانية المحافظات لاسيما في الجوانب الخدمية.

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