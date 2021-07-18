كردستان تعلن عن ربط المركز مع تركيا كهربائياً عبر شبكة الاقليم

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ اربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، اليوم الأحد ، عن قرب ربط المركز مع تركيا كهربائياً عبر شبكة الإقليم.

وذكر بيان صدر عن وزارة الكهرباء في إقليم كردستان تلقت وكالة “خبربرس” (واخ): أن “المباشرة بمشروع نقل خط 400 كي في ،تركيا – العراق ستتم قريبا”، مبينة أن “الربط سيتم عبر شبكة كهرباء الأقليم”.

وأضاف أن “العراق اشترى الطاقة الكهربائية من تركيا وسيتم نقلها للمركز”، مبيناً أن “الوزارة ستعالج مشاكل الفولتية والحمل على شبكة كهرباء الإقليم”.

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