افتتاح الجولة 38 للدوري الممتاز

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تفتتح اليوم الأحد، الجولة الثامنة والثلاثين للدوري الممتاز حيث سيواجه نادي الكرخ فريق أمانة بغداد على ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة الخامسة بتوقيت بغداد.

بينما يواجه الميناء، نادي نفط الوسط في الساعة السابعة والنصف على ملعب الفيحاء الدولي.

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