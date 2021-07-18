مصدر يكشف عن المسبب بتأخر صرف رواتب العمال المضمونين

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد أن سبب تأخر صرف رواتب العمال المضمونين التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعود الى البنك المركزي العراقي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مصرف الرافدين أكمل جميع الإجراءات المتعلقة بدفع رواتب العمال المتقاعدين وهو بانتظار اشعار وايعاز من قبل البنك المركزي العراقي للصرف".

وأضاف أن "عدم إرسال البنك المركزي إشعاراً سبب تاخراً حتى اللحظة في صرف رواتبهم".

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