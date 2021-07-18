يونادم كنا لـ / نينا / :القوات الامريكية لن تنسحب قبل الانتخابات المبكرة

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب المسيحي يونادم كنا ان : القوات الامريكية لن تنسحب قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 10 من تشرين الاول المقبل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الحوارات بين البلدين التي ستستمر خلال الفترة القليلة المقبلة في واشنطن هي لجدولة الانسحاب .واكد كنا ان : القوات الامريكية لن تنسحب قبل الانتخابات المبكرة ، لاننا بحاجة الى بدائل تفاديا لحصول اية ثغرات امنية كما حصل لافغانستان.ومن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة الى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن يوم 26 من الشهر الحالي./انتهى3

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