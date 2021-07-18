واشنطن تقصف شاحنة أسلحة للحشد على الحدود مع سوريا

2021/07/18 | 13:05 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت غارة أميركية شاحنة أسلحة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي في العراق ما أسفر عن مقتل سائقها، قرب نقطة على الحدود العراقية السورية.

واستهدف القصف شاحنة نقل الذخائر التابعة للحشد بواسطة بطائرة مسيرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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كما، أشار المرصد إلى أن الشاحنة التي تعرضت للقصف كانت تنقل شحنة ذخائر لحزب الله العراقي.

غارات سابقة

وكانت ضربات جوية أميركية قتلت في 28 يونيو الماضي، 7 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران على الحدود العراقية السورية، وفق المرصد.

في المقابل، استهدف نحو 50هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام.



وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى فصائل مسلحة في الحشد الشعبي.

واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من تموز قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات.

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