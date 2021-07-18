2021/07/18 | 13:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا اليوم الأحد 25018 إصابة و764 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تراجع طفيف للمؤشرين لليوم الثاني على التوالي.وحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي الإصابة 5 ملايين و 958133 حالة، منها 148419 حالة وفاة.وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 18886 شخصا، لترتفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 764 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 764 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).