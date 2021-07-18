2021/07/18 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏النزاهة تكشف مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏النزاهة تكشف مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏النزاهة تكشف مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).