الأردن يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها أميركا

2021/07/18 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم الأردن، فجر الأحد، نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تبرعت بها واشنطن للمملكة مباشرة خارج الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس".

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