2021/07/18 | 13:13 - المصدر: عين العراق

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الأحد 18 يوليو 2021 | 01:05 مساءً

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الأمن النيابية: المخدرات في هذه المحافظة تدفقت إلى مدارس البنات

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الأحد، عن تدفق المخدرات الى المدارس في محافظة ديالى، مؤكداً أن هناك مافيات تهريب كبيرة خطيرة تتعامل بمبالع تصل الى تريليونات الدنانير سنوياً في المحافظة.

وقال العزاوي، إن "ديالى كانت خط مرور لتهريب المخدرات لسنوات طويلة سواء القادمة من إيران او كردستان عن طريق المهربين لكن الامر تطور بشكل سريع وبات شباب المحافظة يتعاطون المخدرات في العديد من المناطق"، مؤكدا أن "40% من الكميات التي تدخل ديالى يجري استهلاكها داخليا وهذا امر بالغ الخطورة".

واضاف العزاوي، أن "المؤلم ان بعض المخدرات بدأت تتدفق على المدارس والثانويات وحتى مدارس البنات"، لافتا الى ان "مديرية مكافحة المخدرات في ديالى فعالة ولدينا تواصل معها ونجحت في اعتقال العشرات بينهم تجار، في الاشهر الماضية لكنها تحتاج الى دعم اكبر لأنها تواجه خطراً لا يقل فتكا بالأهالي عن الارهاب بل اكثر خطورة".

وأشار إلى أن "المخدرات خاضعة لمبدأ التهريب وهي تأتي من إيران او كردستان لأن الواقع يكشف لنا عن حقيقة مرة وهي ان هناك مافيات تهريب كبيرة خطيرة هي عبارة عن عصابات منفلتة لا يستهان بها على الارض وهي تتعامل بمبالع تصل الى تريليونات الدنانير سنوياً ما يظهر جزءاً من بشاعة ما يحدث وخطورته في نفس الوقت".

واستبعد العزاوي، أن "تكون هناك امكانية لزراعة المخدرات في ديالى او بقية المحافظات لكن الأمر حدث قبل سنوات طويلة في محافظات شمال البلاد ولنوعين فقط في الجبال لكن الوضع تغير وزراعته صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة وحتى الان ليس هناك دليل ملموس على وجود زراعة لها في المحافظة".

وتابع، أن "المخدرات في ديالى وتداعياتها تظهر خطراً ربما لا يشعر به الكثيرين ولكنها ستكون ابرز التحديات خلال سنوات قليلة لدرجة مؤلمة جدا"، لافتا الى أن "ملف المخدرات يتسارع، وأعداد المتعاطين في ازدياد بإضافة الى ان هناك عصابات وشبكات تمتهن تجارة تلك السموم البيضاء".

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