2021/07/18 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / المركز الخبري الوطني‏ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية دهم وتفتيش شرق صلاح الدين ‏ضمن خطة العيد الأمنية.‏ وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن خطة العيد..



إنطلاق عملية دهم وتفتيش شرق صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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