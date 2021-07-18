2021/07/18 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني‎ ‎ عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ‏في العراق، اليوم الاحد، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لتفعيل مذكرة التفاهم ‏الموقعة بين العراق والاردن.‏ وأكدت مدير عام المؤسسة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع عراقي أردني لتنفيذ وتفعيل بنود هذه المذكرة ‏ المركز الخبري الوطني.

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