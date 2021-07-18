خورماتو.. مصرع واصابة ستة اشخاص في حادث مروري

2021/07/18 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي اربعة اشخاص مصرعهم واصيب اثنان بجروح، في حادث مروري، على طريق كركوك-بغداد.

وقال مدير قسم الطوارئ بمستشفى خورماتو العام علي فلاح لـ PUKmedia، ان حادثا مروريا وقع اليوم الاحد 18/7/2021، على طريق كركوك-بغداد بالقرب من ناحية سليمان بك جنوب قضاء خورماتو، مضيفا ان الحادث وقع اثر اصطدام سيارة نوع GMC بسيارة حمل.

واشار فلاح الى ان الحادث ادى الى مصرع اربعة ركاب واصابة اثنين جميعهم من اهالي بغداد.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

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