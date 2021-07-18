2021/07/18 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت، القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض الكوادر الطبية في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد، ردا على انقطاع في الأكسجين تسبب بوفاة أربعة من مرضى كوفيد 19.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في العاصمة بغداد"، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وايداعهم التوقيف.

وعلى الصعيد ذاته، نفى إعلام مستشفى الكندي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من توقف منظومة الأوكسجين والتسبب بوفاة عدد من مرضى كورونا.

PUKmedia خلية الاعلام الامني

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسلحين هاجموا مستشفى في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسلحين هاجموا مستشفى في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).