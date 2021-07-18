2021/07/18 | 13:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، عن تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة، فيما أشار إلى قرب دخول مشروع مصفى الفاو حيز التنفيذ.وقال عبد الجبار في تصريح لصحيفة الصباح العراقية إن "إحالة مشروع مصفى الفاو الى شركة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتلقى عروضاً لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتلقى عروضاً لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).