النفط العراقية تضع خطة لتزويد محطات توليد الطاقة بالوقود خلال العيد

2021/07/18 | 13:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن خطة لتجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود خلال العيد.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة اليوم الأحد أن "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، ترأس اجتماع العمليات القيادي الخاص بمتابعة تجهيز المشتقات …

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