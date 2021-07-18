استنفار للسيطرة على مرض فيروسي في العراق: الحمى النزفية تؤرق الصحة

2021/07/18 | 13:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، استنفار كافة الجهود البيطرية لمكافحة مرض “حمى القرم الكنغونزفية” والسيطرة على بؤرة الإصابة.

وذكرت الوزارة في بيان إن “وزارة الزراعة استنفرت جهودها البيطرية لمكافحة مرض حمى القرم الكونغو نزفية (الحمى النزفية) وذلك بتوجيه مباشرة من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي”.

وأكدت الوزارة، “تشكيل غرفة عمليات في دائرة البيطرة والمستشفى البيطري وتشكيل فرق بيطرية وتم المباشرة بعمليات رش الحظائر وتغطيس الحيوانات والمناطق المجاورة للبؤرة وفي المستوصفات البيطرية الاخرى في الغراف والشطرة والشهيد حسن علي والرفاعي والقلعة وقد تم تكثيف حملات الرش للقضاء على القراد”.

وأضافت “ماتزال الفرق البيطرية مستمرة بعمليات الرش بالمبيدات وسوف يتم إعادة حملات الرش بعد ثلاثة إسابيع من أجل القضاء على القراد في بؤر الإصابة، حيث تم السيطرة على بؤر الإصابة ولم تسجل إلى الآن أي حالة إصابة أخرى”.

وأوضحت أن “مرض حمى القرم الكنغونزفية عبارة عن مرض فايروسي ينقله القراد إلى الإنسان فتصيبه وحيوانات المزرعة التي تحمله ولا تظهر عليها أي أعراض مرضية، وقد تم تسجيل المرض في أغلب دول الجوار والعديد من دول العالم، ويعد العراق من أقل البلدان التي تسجل إصابات بشرية بهذا المرض مقارنة بالبلدان الموبوءة به”.

وأشارت إلى انه “بتاريخ 2021/7/5 تم الإبلاغ من دائرة صحة ذي قار عن وجود حالة وفاة لامرأة خمسينية في محافظة ذي قار قضاء الغراف متأثرة بإصاباتها بفيروس حمى القرم الكنغوالنزفية”.

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