وزارة الصحة توضح اجراءاتها لعيد الاضحى

2021/07/18 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، السبت، ان جميع المراكز الصحية الخاصة بصرف اللقاح مستمرة طيلة عطلة العيد، ومتاح امام المواطنين.

وذكرت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن لـ NRT عربية، (18 تموز 2021)، ان "جميع المراكز الصحية الخاصة بصرف اللقاحات مستمرة طيلة عطلة العيد،" مبينة ان "جميع كوادرنا الصحية مستمرة بالعمل خلال هذه الفترة لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين".

واضافت حسن، انه "ندعو الجميع الى الالتزام باجراءات السلامة والصحة الوطنية"، لافتة الى "الامتناع عن التجمعات في الاماكن المغلقة والزيارات العائلية التي من شأنها نقل الاصابة بين افراد الاسرة وبالتالي يكون هناك زيادة في عدد الاصابات".

وشددت، على ان "يتم انحصار الوباء بالالتزام واخذ اللقاح".

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