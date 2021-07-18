تشكيل ثلاث لجان لمتابعة شروط السلامة بالمؤسسات الصحية في صلاح الدين

2021/07/18 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الأحد، عن تشكيل ثلاث لجان لتقييم ومراقبة ضمان توفير شروط السلامة في المؤسسات الصحية، فيما أعلنت عن قرب افتتاح 14 مركزاً جديداً للتلقيح ضد كورونا.

وقال مدير صحة صلاح الدين رائد الجبوري إن “المديرية شكلت ثلاث لجان لتقييم ومراقبة ضمان توفير شروط السلامة في المؤسسات الصحية في المحافظة”.

وأضاف أن “هذه اللجان توزعت كالآتي: الأولى جنوب المحافظة والثانية وسط مدينة تكريت ومنطقتي الدور والعلم والثالثة شمال المحافظة”، مشيرأ الى أن “مهمة هذه اللجان تشمل تقييم الأوضاع في جميع المنافذ اللقاحية التي فتحت في المحافظة”.

وتابع الجبوري انه “سيتم افتتاح 14 مركزاً جديداً للتلقيح ضد فايروس كورونا في جميع أقضية المحافظة، بينها 12 خاصة بلقاح فايزر”.

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