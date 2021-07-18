الحشد الشعبي ينفذ عمليات مداهمة شرق صلاح الدين

2021/07/18 | 13:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه العملية ضمن خطة العيد الأمنية لحماية المواطنين ضمن قواطع المسؤولية من هجمات داعش التي قد تطال المواطنين.

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