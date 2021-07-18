صورة متداولة.. بشار الأسد وعائلته يتناولون الشاورما في دمشق وتباين في ردود الفعل

2021/07/18 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقربون من الحكومة السورية صورا للرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وهم يتناولون شاورما في أحد مطاعم مدينة دمشق بعد أدائه القسم الرئاسي للمرة الرابعة

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