الحجاج في منى في يوم التروية مع بدء الحج الثاني المقيد في زمن كوفيد

2021/07/18 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجاج حول الكعبة في الحرم القدسي في مكة في 17 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب فايز نور الدين مكة المكرمة (أ ف ب) – يبدأ الحجّاج الموجودون في مدينة مكة المكرمة الأحد مناسك الحج الفعلية التي تقتصر هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، في ظروف استثنائية للعام الثاني تواليا […]

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