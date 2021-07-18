2021/07/18 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – مع رصد أول بؤرة للإصابات بكورونا الأحد، تستعد طوكيو لمواجهة معضلة دورة الألعاب الأولمبية بينما تحاول الدول الأوروبية احتواء تفشي متوقع لوباء كوفيد-19 مع تشديد شروط الدخول إلى فرنسا وبريطانيا.وقبل خمسة أيام من افتتاح الأولمبياد، اكتشف المنظمون إصابة اثنين من الرياضيين بكورونا في القرية الأولمبية، غداة الإعلان عن أول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من انتشار كورونا خلال أولمبياد طوكيو وتشديد قيود الدخول الى بريطانيا وفرنسا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من انتشار كورونا خلال أولمبياد طوكيو وتشديد قيود الدخول الى بريطانيا وفرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).