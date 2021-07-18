مطالبة ايزيدية للبرلمان بالاعتراف /بجيونوسايد/ الايزيديين

2021/07/18 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق محما خليل علي آغا، البرلمان بحذو حذو برلمان كردستان والبرلمانات الاوربية والعالمية، بالاعتراف بجيونوسايد الايزيديين قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية.وقال خليل في بيان اليوم الاحد، ان : برلمانات كردستان و(اميركا، بريطانيا ، البرلمان الاوروبي ، الامم المتحدة ، أرمينيا، ، كندا، اسكتلندا، استراليا، البرتغال، بلجيكا، هولندا وفرنسا)، اعترفت بجيونوسايد الايزيديين.وأضاف ان : التصويت والاعتراف بجيونوسايد الايزيديين من قبل البرلمان هو بمثابة رد الكرامة الى أهلها وتخفيف سلسلة معاناتهم التي بدأت في 3-8 -2014 ومستمرة لحد الان باستهدافهم بشريا وجغرافيا واقتصاديا وخدميا.واشار الى : وجود صراع في مناطق الايزيديين تدخلت عليه اجندات دولية، بوسط غياب الحلول الوطنية في هذا الظرف العصيب الذي افقد الايزيديين الثقة في الاستقرار واعمار مناطقهم.ودعا الى : منح الايزيديين حقوقهم القانونية والدستورية، وتطبيق اتفاقية سنجار، التي من شأنها اخراج المجاميع المنفلتة المسلحة الخارجة عن القانون والسيطرة على سلاحها المنفلت وطرد القوات غير الشرعية التي أتت من خارج الحدود واستحوذت على جغرافية سنجار حتى يعود النازحون الى مناطقهم، اذ ان هناك 75 بالمائة من الايزديين مازالوا في خيم النزوج رغم اقبالهم على العام السابع من الفجيعة الكبرى المتمثلة بابادتهم من قبل عصابات داعش الإرهابي".كما دعا الحكومة الى "إيجاد حلول استراتيجية واقعية لهذه المعاناة الإنسانية، من اجل عودة الايزيديين الى ديارهم ، الذي لن يكون الا عبر خطوات أولها اعتراف البرلمان بجوناسيد الايزيدين لانه سيكون مكسبا للإنسانية والعراق ومكسبا للأقليات الدينية في حضارة وادي الرافدين حتى لا تخلوا هذه الحضارة من الأقليات".ودعا أيضا : الشركاء في الوطن من القامات العراقية والمرجعيات الدينية والكتل السياسية الى الاصطفاف حول الايزيديين لمعالجة جراحهم العميقة ومساندتهم./انتهى3

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