عاجل: النزاهة تسترجع 143عقاراً تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينار

2021/07/18 | 13:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما اشارت لى ان عددها بلغ 143 عقارا تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينار.وقالت الهيئة في بيان، انها “خلال السنوات الماضية تمكنت من إعادة مئات العقارات إلى ملكية الدولة بعد صدور قرارات قضائية فيها، بناء على التحقيقات التي تجريها”، لافتا الى ان “النصف الاول من العام الحالي تمكنت من استرجاع (143) عقارا، وقيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (44,000,000,000) دينار”.وأضافت ان “تلك العقارات توزعت بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسية وكركوك والنجف”، مبينا أنه “تمت إعادة تلك العقارات […]

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