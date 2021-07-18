افتتاح سوق اسبوعي في حلبجة

2021/07/18 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت منظمة الهجرة الدولية مشروعا لسوق اسبوعي في محافظة حلبجة، بامكان الفلاحين عن طريقه بيع منتجاتهم خلال الفصول الاربعة.

وقال مسؤول مكتب التنسيق للازمات في حلبجة فرياد نجم الدين لـ PUKmedia، اليوم الاحد، انه في اطار جهود تفعيل سوق اسبوعي في حلبجة، تم بناء مظلة بقيمة 45 الف دولار للسوق من قبل منظمة الهجرة الدولية (IOM).

واضاف، ان الهدف من بناء المظلة، استفادة الفلاحين من السوق الاسبوعي وبيع منتجاتهم خلال الفصول الاربعة، حيث كانت استفادة الفلاحين في السابق تتوقف على فصل واحد.

PUKmedia فرحان حمه خان-حلبجة

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