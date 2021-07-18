الطيران المدني العراقي: الرحلات الجوية لن تتوقف خلال أيام العيد

2021/07/18 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، أن الرحلات الجوية لن تتوقف خلال أيام عيد الأضحى.وقال المتحدث باسم جهاد الديوان بحسب وكالة الانباء العراقية ، إن "الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لن تتوقف خلال أيام العيد".وأضاف، أن "إدارة …

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