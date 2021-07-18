2021/07/18 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج العراق

والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا

يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).