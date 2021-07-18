كوارث الصيف: وفاة طفلة وإصابات بحريق كبير في كربلاء

2021/07/18 | 14:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

توفيت طفلة وأصيب عدد من الأشخاص، الأحد، بحريق كبير اندلع في فندق في محافظة كربلاء.

ووقعت الحادثة، صباح اليوم 18 تموز/يوليو، في فندق "ضي الحسين" في شارع السدة وسط المدينة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في وقت لاحق، إنقاذ 78 نزيلاً بعد إخماد الحريق الذي طال المبنى المكون من 4 طوابق مع عدد من المحال التجارية.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ "فرقها دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج (إطفاء وإنقاذ)، مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربع لتعجيل السيطرة على النيران".

وأضاف البيان، أنّ "فرق إسعاف الدفاع المدني قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق".

وأكّد البيان، إخماد الحريق وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وتوفي العشرات في حريق اندلع، الثلاثاء 13 تموز/يوليو، بقسم عزل مرضى "كورونا" في مستشفى الحسين في ذي قار في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أشهر في البلاد.

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