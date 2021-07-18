أعلن مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أن وفدا وزاريا سعوديا سيزور العاصمة بغداد يوم غد الاثنين.
وقال المصدر إن “الوفد السعودي سيكون برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي”.
وأضاف، أن “الوفد يزور بغداد ضمن أعمال اللجنة العراقية السعودية، وسيلتقي رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان”.
التالي
منذ ساعة واحدة
تشكيل ثلاث لجان لمتابعة شروط السلامة بالمؤسسات الصحية في صلاح الدين
منذ 4 ساعات
الطيران المدني تؤكد استمرار الرحلات الجوية خلال العيد
منذ 4 ساعات
تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى
منذ 5 ساعات
محافظ كركوك: توزيع 2000 قطعة أرض قريباً
منذ 16 ساعة
صحة الكرخ توضح تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا
منذ 20 ساعة
الاتصالات تعلن توجهها لتجهيز جميع المدارس بانترنت مجاني
منذ 22 ساعة
الصحة تسجل 8149 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 23 ساعة
مجلس الوزراء يوافق على استئناف السياحة الدينية مع دول العالم
منذ يوم واحد
الصحة ترفع التوصيات الى اللجنة العليا بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا
منذ يوم واحد
محافظ ذي قار ينفي الاستقالة
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة السعودي يزور بغداد غداً الاثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة السعودي يزور بغداد غداً الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).