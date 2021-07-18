وزير التجارة السعودي يزور بغداد غداً الاثنين

2021/07/18 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أن وفدا وزاريا سعوديا سيزور العاصمة بغداد يوم غد الاثنين.

وقال المصدر إن “الوفد السعودي سيكون برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي”.

وأضاف، أن “الوفد يزور بغداد ضمن أعمال اللجنة العراقية السعودية، وسيلتقي رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان”.

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