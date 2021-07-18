الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ضد

2021/07/18 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأردن مذكرة احتجاج رسمية طالب فيها إسرائيل بوقف "انتهاكاتها واستفزازاتها" واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى، وذلك على خلفية اقتحام عدد من الإسرائيليين الموقع الإسلامي المقدس الأحد

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