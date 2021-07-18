الدولة التي خالفت توقعات العلماء ونساها فيروس كورونا.. ماقصة تفرد النيجر بهزيمة الوباء العالمي؟

2021/07/18 | 14:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة منذ شهور، أصبح الجناح الرئيسي لعزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيامي فارغًا، وقد تراكم الغبار على منشآت العزل التي أقيمت على عجل، لم تٌشاهد الكمامات تقريبًا في الشوارع، وتمر العديد من الأيام دون أن يُصاب شخص واحد بالفيروس، كما أن الطلب على اللقاحات قليل جدا لدرجة أن الحكومة أرسلت آلاف الجرعات […]

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