2021/07/18 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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القوات الامنية تغلق منطقة الباب الشرقي وسط بغداد بالكامل

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