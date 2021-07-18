احباط عملية تفجير احد أبراج نقل الطاقة في نينوى

2021/07/18 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، احباط عملية تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات نينوى احبطت عملية تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل"، مشيرا الى ان "العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة صادرة عن معاونية الاستخبارات والمعلومات للحشد الشعبي في نينوى".

واضافت ان "مفارز مكافحة المتفجرات للحشد تمكنت من تفكيك العبوات الناسفة بشكل آمن".

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