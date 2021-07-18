اوبك بلس تقرر زيادة انتاج العراق بواقع 150 الف برميل يوميا

2021/07/18 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت أوبك بلس، اليوم الاحد، زيادة انتاج العراق والكويت بواقع 150 الف برميل يوميا.

وقالت وكالة رويترز، في خبر اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "توصل أعضاء أوبك+ لاتفاق بعد تعطل الاجتماع عدة مرات في الآونة الأخيرة، واتفقت المجموعة على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، ورفع إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميًا".

وانطلق اجتماع وزاء طاقة دول تحالف أوبك + بعد الساعة الواحدة ظهرًا حسب توقيت السعودية ويعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو برئاسة كل من وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك.

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