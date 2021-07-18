2021/07/18 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تدعو بيروت للتحقيق العاجل بالإعتداء على عراقيين بمطار الحريري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تدعو بيروت للتحقيق العاجل بالإعتداء على عراقيين بمطار الحريري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تدعو بيروت للتحقيق العاجل بالإعتداء على عراقيين بمطار الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).