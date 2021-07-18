رويترز: أوبك بلاس توافق على زيادة حصة النفط للإمارات والسعودية وروسيا

2021/07/18 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة عن مصدرين في منظمة أوبك، الأحد، إنه تم الاتفاق على زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس القادم.

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