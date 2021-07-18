2021/07/18 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يطالب لبنان بالتحقيق في الإعتداء على مسافرين عراقيين بمطار الحريري » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:33

واع/

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