2021/07/18 | 14:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة ملعب الشعب: الأرضية ستظهر بشكل مختلف في نهائي كأس العراق

أعلنت الهيئة الادارية لملعب الشعب الدولي، استعدادها لاحتضان نهائي بطولة كأس العراق بين القوة الجوية والزوراء، مؤكدة أن أرضية الملعب ستظهر بشكل مختلف في نهائي.

وقال مدير الملعب علاء احمد إن “الملعب جاهز بكل مرافقه لاحتضان نهائي كأس العراق يوم غد الاثنين، وسنكون سعيدين بعودة الجماهير الى المدرجات”.

واوضح بالقول، “الفترة الماضية لم تجرِ أي مباراة على الملعب بسبب خضوعه لأعمال الصيانة، الجمهور سيشاهد أرضية الملعب بشكل مختلف وافضل عن ما ظهرت به في اخر مباريات دورينا”.

يذكر ان النهائي سيقام يوم غد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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