انسحاب الصدريين من الانتخابات .. بماذا اصاب وبماذا افتقر ؟؟ - علي عرمش شوكت

2021/07/18 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت اختلف الانسحاب المفاجئ عن كافة التوقعات حول دور هذا التيار صاحب الرصيد الانتخابي الكبير.



بل وخالف حتى تصريحات قائده بالامس القريب التي كانت تؤكد على انه سوف يخوض الانتخابات وسيحصل على مئة مقعد وليس هذا فحسب انما بشّر بمجيء رئيس وزراء " صدري " ان هذا ما يستدعي طرح تساءلات باحثة عن اجابات سياسية منتظرة.



وقبلها لابد من الاشارة الى معطيات هذا الانسحاب حسب رأينا المتواضع، انه قد اضاف دون شك الى ال ......





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