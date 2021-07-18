رئيس الجمهورية يؤكد دعمه الكامل للوسط الفني والثقافي

2021/07/18 | 14:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 18 تموز 2021 في قصر السلام ببغداد، نقيب الفنانين العراقيين د.جبار جودي والفنانين الرائدين فاطمة الربيعي وقاسم الملاك.

وأكّد رئيس الجمهورية أهمية مواصلة العمل لدفع عجلة الثقافة في البلد في مختلف الاختصاصات الفنية، والنهوض بالصروح الثقافية، وضرورة إيلاء المبدعين والمثقفين والفنانين الرواد الاهتمام والرعاية المطلوبة، بعدما قدموا المنجز للوطن وعملوا بجدٍّ وإخلاصٍ وتفانٍ على دعم الحركة الثقافية في البلد وإشاعة البهجة في قلوب العراقيين.

واستمع السيد الرئيس من نقيب الفنانين والفنانين فاطمة الربيعي وقاسم الملاك إلى عرض بشأن الوضع الثقافي في البلد وما يواجهه الفنانون من مصاعب، معرباً عن دعمه الكامل للوسط الفني والثقافي وتلبية مطالب الفنانين واحتياجاتهم، ومشدداً على ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تؤمّن لهم الحياة الرغيدة بما يليق بمكانتهم وإنجازاتهم.

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