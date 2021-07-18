المفسوخة عقودهم من الحشد يصعدون من تهديداتهم.. لن نسمح باقامة الانتخابات المقبلة!

2021/07/18 | 15:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد المتظاهرون، الاحد، من المفسوخة عقودهم بالتصعيد في حال تهميشهم وعدم انصافهم من قبل الحكومة، مؤكدين انهم لن يسمحوا باقامة الانتخابات المقبلة.

وذكر مراسل NRT عربية، (18 تموز 2021)، انه "كان من المفترض وجود تظاهرات لعناصر الحشد المفسوخة عقودهم اليوم، ولكن بعض المنسقين اكدو انهم لن يتظاهروا بعد الان، لانها لم تعيد حقوقهم المسلوبة".

واضاف المراسل، ان "الخطوة القادمة ستكون التوجه لمقرات الاحزاب ومراكز الاقتراع ودوائر المفوضية في كل المناطق واغلاقها بالقوة"، مؤكدا "انهم لن يسمحوا باقامة الانتخابات المقبلة".

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