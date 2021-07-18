2021/07/18 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، رئاسة الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب اللبناني ووزارة الخارجية فيها، بالتحقيق العاجل بحادثة تأخير المسافرين العراقيين و الاعتداء على عدد كبير منهم في مطار الحريري في بيروت، داعياً الى اتخاذ اقصى درجات المحاسبة لكل المقصرين وتقديم اعتذار رسمي وعدم تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها تعكير صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين على كافة الاصعدة.

وجاء في كتاب الكعبي اليوم الاحد الى وزارة الخارجية العراقية وسفارة الجمهورية اللبنانية في بغداد:

“نظرا لتجاوز عدد من افراد الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري على المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان والذين اكدوا ان مدة الحصول على تأشيرة الدخول قد تجاوزت ” خمس ساعات ” مما تسبب بوقوف المسافرين من النساء والشيوخ والمرضى بطوابير طويلة ، ندعو وزارتكم للتحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة والمواقف الكفيلة في احترام حقوق المسافرين العراقيين والتأكيد على ان كرامة المواطن ” العراقي ” اينما حل فوق اي اعتبار ، والعمل على تسهيل مسألة دخول وخروج كافة المسافرين الى جميع دول العالم بكل راحة وانسيابية واطمئنان.

وتابع : نستنكر بشدة هذا التصرف المشين بحق ابناء العراق الضيوف على اخوانهم في لبنان الشقيق ، وندعو الجهات الرسمية اللبنانية للتحقيق الفوري وتقديم اعتذارا رسميا بشأن الحادثة ، وعدم تكرار هذه التصرفات التي من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطالب الحكومة اللبنانية بالتحقيق العاجل بحادثة التأخير والإعتداء على مسافرين عراقيين في مطار الحريري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطالب الحكومة اللبنانية بالتحقيق العاجل بحادثة التأخير والإعتداء على مسافرين عراقيين في مطار الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).